Nowotny warnt vor neuer Bankenkrise

Zahlungsausfälle in Griechenland, höhere Eigenkapitalanforderungen und schlingernde Kapitalmärkte - Europas Banken müssen sich für harte Zeiten rüsten. "Die große Herausforderung ist, dass sich aus der Krise der öffentlichen Finanzen nicht eine Krise der Banken und des Kreditsystems entwickelt", sagte Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny bei einer Diskussion auf der Wirtschaftsuni Wien.



Sollten Banken weiteres Kapital benötigen und dieses nicht von privaten Investoren erhalten, müssten die Staaten einspringen. Allerdings nicht wie bisher über Partizipationskapital oder Garantien, sondern über direkte Beteiligungen. Darüber herrsche auf europäischer Ebene breiter Konsens. "Es ist aber nicht davon auszugehen, dass es in Österreich notwendig sein muss", sagte Nowotny.



Investmentbanker Willi Hemetsberger kritisierte, dass Banken zum Kauf von Staatsanleihen quasi gedrängt wurden. "Sie sind risikolos und verursachen keine Eigenkapitalkosten", habe es fälschlicherweise immer geheißen.



Nowotny warnte aber auch vor einer Dramatisierung der Situation. "Natürlich ist die Lage schwierig, aber sie wird nicht durch Hysterie gelöst. Eine ruhige Hand ist gefragt." Dazu gehöre, die bereits beschlossenen Maßnahmen umzusetzen und "nicht immer wieder neue Dinge zu erfinden". Das Bekämpfen der Krise sei zwar ohne genügend Wirtschaftswachstum sehr mühsam. "Ich bin aber für das Wachstum in Europa nicht so pessimistisch", sagte der Notenbanker.