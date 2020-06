Nowotny: "Sind aus dem Gröbsten heraus"

Aufgrund niedriger Zinsen, so meinen die Experten, wachse die Gefahr einer Aktien- und Immobilienblase. Wie das enden kann, habe der Untergang von Lehman Brothers 2007/2008 gezeigt.

Kritik an Österreich kommt vom Chef des wirtschaftsliberalen Thinktanks Agenda Austria, Franz Schellhorn: Die Regierung habe es verschlafen, das niedrige Zinsniveau für Reformen und Investitionen zu nutzen, sagte er. "Die Firmen schauen, was die Regierung tut. Und da tut sich leider wenig Investitionsanregendes." Das Signal sei derzeit: " Europa ist bald nicht mehr ,the place to be‘."