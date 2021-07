Annäherung beim Glücksspiel

Die heimische Novomatic-Gruppe setzt auf das Online-Glücksspiel. Innerhalb der nächsten fünf Jahre soll der Anteil am Gesamtgeschäft von derzeit unter zehn Prozent auf 25 Prozent steigen. „Wir wollen unseren Spiele-Content über alle duale Distributionskanäle anbieten, von Tablets bis zu Smartphones“, kündigte Novomatic-General Franz Wohlfahrt am Rande der „International Casino Exhibition“ in London an.

Im Internet-Gaming will Novomatic allerdings nur in jenen Märkten präsent sein, die von den jeweiligen Staaten über Lizenzen bereits reguliert sind. „Wir wollen gesetzlich auf der sicheren Seite stehen“, erklärte Wohlfahrt. Online-Anbieter, die ohne Konzessionen tätig sind, machen weltweit Milliarden-Umsätze und die EU steht mit der einheitlichen Regulierung des Web-Spiels erst ganz am Anfang.

Novomatic hat bereits eine Online-Konzession in Italien und in Schleswig-Holstein. Auf dem Fokus stehen zunächst die restlichen deutschen Bundesländer sowie Dänemark und Großbritannien. Das Internet-Gaming wird unter der Marke „Green tube“ vertrieben. Wohlfahrt will sowohl direkt mit Endkunden ins Geschäft kommen als auch als Spiele-Lieferant für andere Anbieter.