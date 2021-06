Das Duell der Glücksritter

An vorderster Front kämpfen die beiden Vorstandsvorsitzenden, Casinos-Chef Karl Stoss und Novomatic-Boss Franz Wohlfahrt. Der Vorarlberger Stoss, ehemaliger Berater, Banker, (Vorstand bei der PSK, dann bei der Raiffeisen Zentralbank) und Kurzzeit-Chef der Generali Österreich, hat nach Wallner kein leichtes Erbe angetreten. Das Inlandsgeschäft ist inzwischen zwar aus den roten Zahlen, die Sanierung der Auslandstochter aber wird noch dauern. Wohlfahrt brachte bei seinem Antritt als Novomatic-Chef (2004) Branchen-Expertise gleich mit, er war zuvor als Rechtsanwalt auf Glücksspiel spezialisiert.

Politisch gut vernetzt sind beide. Der CVer Stoss in der ÖVP und bei Raiffeisen, dem größten Casag-Aktionär. Vorstandskollege Dietmar Hoscher ist außer Dienst gestellter SP-Nationalrat. Stoss pflegt ebenfalls die Kontakte zur roten Seite, der eifrige Bergsteiger und Seitenblicker, der erst vor Kurzem den 7045 Meter hohen Lhakpha Ri erklomm, geht nicht nur mit Mount-Everest-Bezwinger Peter Habeler, sondern auch mit Ex-SP-Parteichef Alfred Gusenbauer in die Berge. Auch Wohlfahrt netzwerkt intensiv, so sitzt er neben Casinos-Vorstandsfrau Bettina Glatz-Kremsner im Verein "Wirtschaft für Integration", dessen einflussreiche Schirmherren Raiffeisen-Generalanwalt Christian Konrad und Wiens SP-Bürgermeister Michael Häupl sind. Bis zum Vorjahr war Ex-SP-Minister Karl Schlögl im Novomatic-Aufsichtsrat. Über eine chilenische Investmentgesellschaft gibt es indirekte Beziehungen zu Gusenbauer. "Die kaufen sich mit etlichen Hunderttausend Euro auch noch am Schwarzenbergplatz ein", ärgerte man sich bei den Casinos, als Wohlfahrt in den Vorstand der Industriellenvereinigung einzog. "Gemeinheit", tönte es zurück, "wir zahlen exakt den offiziellen Jahresbeitrag von 175.000 Euro".Gefinkelt war Grafs Schachzug, 1997 für sechs Jahre den VP-Politiker und heutigen EU-Kommissar Johannes Gio Hahn als Vorstandsvorsitzenden in sein Imperium zu holen. Unter Hahns Ägide wurde Novomatic endgültig gesellschaftlich und politisch salonfähig. Graf selbst meidet öffentliche Auftritte konsequent, selbst beim 30-Jahr-Jubiläum seines Unternehmens.