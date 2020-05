Novartis investiert in Tiroler Standort

Das Pharmaunternehmen Novartis hat am Dienstag angekündigt, am Tiroler Standort in Kundl die Herstellung für ein Netzhautpräparat zu starten. Bis 2021 sollen die Anlagen zum alleinigen Produktionszentrum ausgebaut werden und die globale Belieferung des neuen Wirkstoffes übernehmen. Mit der Innovation soll eine Netzhauterkrankung - die feuchte altersbedingte Makuladegeneration - bekämpft werden.

Für die Produktion des Wirkstoffes, der im Februar 2020 die Zulassung der europäischen Behörden erhalten hatte, will Novartis 27,4 Mio. Euro in den Tiroler Standort investieren. Derzeit laufe die Produktion noch parallel in der Schweiz und Tirol, hieß es in einer Aussendung.