Ende für Penicillin aus Tirol? Ministerium spricht mit Novartis

Das Wirtschaftsministerium wird am Donnerstagnachmittag in Tirol mit dem Schweizer Pharmakonzern Novartis über die Penicillinproduktion in Kundl sprechen, bestätigte eine Ministeriumssprecherin einen Bericht des Ö1-Morgenjournals.

Denn die Produktion des Wirkstoffs könnte beendet werden. Das Ministerium will dies verhindern, wie Medien bereits vergangene Woche berichtet hatten.

Letzte Produktionsstätte

Im Zuge der Coronakrise wurde in jüngster Zeit immer wieder gefordert, mehr Medikamente und Medizinprodukte in Europa zu produzieren. Die Gespräche starten laut Ministerium um 15 Uhr.