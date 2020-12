NoVA-Erhöhung weiterhin Zankapfel

Der ARBÖ erinnerte die ÖVP/Grünen-Regierung an ihr Versprechen, keine neuen Steuern einzuführen, und der ÖAMTC sagte, das permanente Drehen an der Steuerschraube für die breite Masse löse die Klimafrage nicht.

Trend zu SUVs

Ganz anders sehen das die Umweltschützer von Global 2000: Große Teile der Autoindustrie hätten den Klimaschutz verschlafen, umweltschädliche Fahrzeuge produziert und beworben. "In den letzten fünf Jahren ist die Fahrzeugflotte in Österreich wegen dem von der Autoindustrie angestoßenen Trend zu dicken SUVs klimaschädlicher statt klimafreundlicher geworden", so Global-2000-Klima- und Energiesprecher Johannes Wahlmüller in einer Aussendung.