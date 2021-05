Normalität kehrt auch an den Börsen zurück

Doch bald scheint ein Wendepunkt bei Wachstum und Gewinnen der Unternehmen erreicht zu sein, so Rosen. Das dürfte ein Grund sein, warum schon seit einigen Wochen bei vielen Aktienindizes ein Höhepunkt erzielt wurde, der offenbar bis auf Weiteres nicht mehr geknackt werden kann. Im Gegenteil: Die Volatilität (also der Schwankungsgrad) der Kurse nimmt spürbar zu, ebenso die Nervosität der Anleger. So mancher Börsegang wird sogar angesichts der Umstände abgesagt.

Ein noch stärkerer Grund für den langsamen Stimmungsumschwung ist die deutlich anziehende Inflationsrate im Börsenland Nummer eins. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen in den USA die Lebenshaltungskosten um 4,2 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist die höchste Rate seit September 2008.

Die US-Notenbank Fed hat als Ziel zwei Prozent ausgegeben.Normalerweise würde sie nun die Leitzinsen anheben, um dieses Ziel zu erreichen. Doch aktuell ist das kein Thema, denn sie hatte sich schon vor längerem festgelegt, die Füße still zu halten, bis die Pandemie im Griff ist. Die Fed könnte aber, so Rosen, die Anleihenkäufe mit Jahresende drosseln: „Die Bank of Canada hat damit bereits begonnen.“