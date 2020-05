Normaler Flugbetrieb soll möglich sein, Regeln für Europa in Arbeit

Abstand noch ungeklärt

Der Staatssekretär kündigte europäische Richtlinien zum langsamen Hochfahren des Flugverkehrs an. "Wir waren eines der Länder, die dabei an den Vorschlägen mitgearbeitet haben", sagt er zum KURIER. Darin sind herkömmliche Corona-Regeln enthalten, wie Maskenpflicht, Fiebermessen und Abstandhalten am Flughafen. "Hier muss sehr gut organisiert werden", so Brunner.

Noch zu klären ist die Frage, wie es mit dem Abstandhalten im Flugzeug sein soll. Ob Plätze freigehalten oder die Maschinen voll besetzt werden können, ist eine entscheidende Frage für den Flugbetrieb. "Die Experten in Europa sagen eigentlich, dass es nicht notwendig ist, einen Platz frei zu lassen, sondern es reicht die Maske zu tragen. Ein Argument dabei ist, dass sich das Virus durch die Zirkulation der Lüftung nicht so sehr verbreiten kann", sagt Brunner. Eine Entscheidung gibt es aber noch nicht.

Die europäische Flugsicherheitsbehörde arbeitet noch am Hygieneleitfaden. Der Flughafen Wien würde zur Testung der Maßnahmen dann zur Verfügung stehen, hieß es auf KURIER-Anfrage aus dem Büro Brunner.