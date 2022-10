Nord Stream-Reparatur wird mindestens ein Jahr dauern

Putin: Man muss nur den Hahn aufdrehen

Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach den Lecks Gaslieferungen durch den noch betriebsfähigen Strang von Nord Stream 2 angeboten.

"Man muss nur den Hahn aufdrehen", sagte Putin vor wenigen Tagen. Die Röhre sei wohl nicht so beschädigt worden, dass sie nicht mehr genutzt werden könne, sagte er.

Gas-Verteiler in der Türkei?

Der russische Präsident hat sich gestern, Donnerstag, mit dem türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan in Kasachstan getroffen.

Der Kreml-Chef soll Erdogan dabei erneut den Vorschlag unterbreitet haben, einen Gas-Verteilerknoten in der Türkei zu errichten, über den dann russisches Gas nach Europa strömen könnte. Die Route über die Türkei sei die zuverlässigste, so Putin. Der russische Präsident bezog sich dabei auf die Pipeline Turkstream, die durch das Schwarze Meer in die Türkei und nach Südeuropa führt.

Auch könne man den Preis beim Betrieb des türkischen Hubs ohne politische Zwischenrufe festlegen. Denn nicht nur der Umschlagpunkt für Gas könnte gebaut werden, sondern auch gleich eine Börse für Erdgas mitinstalliert werden. "Aktuell sind die Preise himmelhoch; wir könnten sie ganz einfach auf ein gewöhnliches Marktniveau senken", so der russische Präsident weiter.