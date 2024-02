Niederlage für Sony im Streit um Milliardenfusion in Indien

Das indische TV-Unternehmen Zee Entertainment darf in seinem Heimatland vor ein Tribunal ziehen, um die zehn Milliarden Dollar (9,2 Mrd. Euro) schwere Verschmelzung des Sony-Unterhaltungsgeschäfts in Indien mit der TV-Senderkette durchzusetzen.

Sony muss im Streit um die von dem japanischen Konzern abgeblasene Milliardenfusion in Indien eine juristische Niederlage hinnehmen.

Eine von Sony angerufene Schiedsstelle in Singapur hat laut Zee-Angaben vom Sonntag einen Eilantrag der Japaner abgelehnt. Damit sei der Weg für Zee frei, sich in Indien an das Nationale Tribunal für Unternehmensrecht zu wenden. Bei Sony war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen.