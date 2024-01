UBM Development | Anzeige

Fusion hat Saison

Das Restaurant Saizon gilt derzeit als das angesagteste Lokal im kalifornischen Fresno. Das liegt sicher an der hervorragenden Fusion-Küche, aber auch am Interior-Design. Vom in Los Angeles ansässigen Studio UNLTD entworfen, spiegelt es das ethnische Erbe der Region und den nahen Ozean wider.