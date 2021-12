Nicht nur zu Weihnachten ein Problem: Österreichweit fehlen 8.000 Lkw-Fahrer

Aktuell gibt es österreichweit 80.000 Lenkerinnen und Lenker, die im Bereich der Güterbeförderung arbeiten. Die Nachfrage an Berufskraftfahrern ist enorm und die Situation wird sich weiter zuspitzen, da bereits jetzt mehr als die Hälfte aller Lenkerinnen und Lenker über 50 Jahre alt ist und weniger als 10 Prozent jünger als 30 Jahre.

In Deutschland droht eine ähnliche Entwicklung. Im Nachbarland fehlen zwischen 60.000 und 80.000 Fahrer. Der Unterschied: Während das Problem in Deutschland vor allem im Fernverkehr liegt, haben die Betriebe in Österreich Probleme, die Jobs im täglichen Nahverkehr zu besetzen. Denn aus Osteuropa kommen keine neuen Fahrer mehr. Und generell hat der Job des Lkw-Fahrers ein schlechtes Image, Stichwort "harte Arbeit, karger Lohn". Und das Ganze bei realtiv unattraktiven Arbeitszeiten.

Geld für Führerschein