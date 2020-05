"Nicht alles eitel Wonne" bei RBI

In Ungarn, neben Slowenien das einzige RBI-Land, in dem im Halbjahr Verluste geschrieben wurden, kämen für die Bank auch noch "hausgemachte" Fehler (Risikokontrolle, Organisation) und mangelhafte politische Rahmenbedingungen hinzu.



Was am Markt schon länger spekuliert wurde, bestätigte Stepic am Donnerstag: Die Bank wird Geld von der Börse holen, wahrscheinlich via Kapitalerhöhung "in den nächsten 12 Monaten - je nach Wirtschaftswachstum und Entwicklung an den Börsen", sagte Stepic. Über den Umfang schwieg sich der Banker aus.