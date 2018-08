Neuwagen ab September spürbar teurer, Entlastung erst 2020

Der ÖAMTC fordert, dass die Neuberechnung der Abgaswerte zu keiner Änderung der NoVA führt. Laut Kerle sei es wichtig, so schnell wie möglich zu handeln. Doch danach schaut es derzeit nicht aus. „Sollte vonseiten der Automobil-Vertreter die Befürchtung bestehen, dass die Autopreise ansteigen, wird das Finanzministerium gemeinsam mit dem Verkehrsministerium selbstverständlich den Dialog aufrechterhalten, um Erfahrungswerte in die Steuerentlastungsreform 2020 einfließen zu lassen“, teilt ein Sprecher von Finanzminister Löger mit. Sprich: Vor 2020 gibt es keine Entlastung. Aber, so gibt er auch zu bedenken: Ohne die Rückrechnungsmethode würde die NoVA sogar um 15 bis 25 Prozent steigen.