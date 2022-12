Neusser sieht "fast zu viel Drama" rund um leichte Rezession

Der Chef des Instituts für höhere Studien (IHS), Klaus Neusser, sieht die Stimmung in der Wirtschaft schlechter an als die tatsächliche Lage. Aktuell sei nicht unbedingt von einer Rezession zu sprechen, sondern eher von einer Stagnation, auch wenn die Wirtschaftsleistung zum Jahresschluss und kommenden -anfang wohl zwei Quartale in Folge "leicht" schrumpfen werde. Es herrsche "fast zu viel Drama", die Inflation sei aber ein Problem, sagte Neusser in der Ö1-Sendung "Saldo".