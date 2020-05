Neues Modell für Ökostrom in Deutschland

So wie in Deutschland muss auch in Österreich das Stromnetz ausgebaut werden, um Wind- und Sonnenstrom zu Kunden und Speichern zu transportieren. 260 Millionen Euro pro Jahr will die Austrian Power Grid (APG) in neue Stromleitungen stecken, Priorität habe dabei die 380-KV-Leitung in Salzburg, sagten die APG-Chefs Thomas Karall und Gerhard Christiner. Aber auch die Leitung nach Deutschland müsse verstärkt werden sowie mittelfristig jene nach Italien.