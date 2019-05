Neues Gesetz zur Lehre: Regierung will die Ausbildung aufpeppen

10.000 Asylberechtigte brauchen einen Job

Generell ist in Österreich nur ein Drittel aller Lehranfänger weiblich. Und davon strebt nach wie vor fast die Hälfte der jungen Frauen einen traditionellen Job als Friseuse, Verkäuferin oder Bürokraft an. Zur Lehre animieren will Schramböck auch junge Asylberechtigte. Laut ihrem Ministerium haben derzeit 10.000 Asylberechtigte unter 25 Jahren noch keinen Job. Diesen Donnerstag gibt es am Wifi in Linz dazu die nächste Jobbörse, bei der sich Asylberechtigte auf Vermittlung des Arbeitsmarktservice mit Unternehmensvertretern treffen können.

Eine weitere Zielgruppe für die Lehre sind die Maturanten. In Deutschland absolvieren rund 25 Prozent aller Abiturienten ein duales Studium verbunden mit einer Lehre. In Österreich sind es drei Prozent. In Oberösterreich werden deshalb gerade „Duale Akademien“ getestet.

Die Zahl der Lehrlinge steigt wieder

Die Zahl der Lehrlinge steigt seit dem Vorjahr. Konkret gibt es derzeit per Ende März in den österreichischen Betrieben 93.589 Lehrlinge. Das entspricht gegenüber dem März 2017 einem Plus von 2,8 Prozent. In den „Überbetrieblichen Lehranstalten“ (ÜBA) gibt 8.370 Lehrlinge. Gegenüber März 2017 ist das ein Minus von über zwölf Prozent.

Für Schramböck ein gutes Signal. Denn immer mehr Betriebe würden inzwischen verstärkt auf Lehrlinge aus den ÜBA zugreifen. In Vorarlberg hat demnach zuletzt jeder dritte Lehrling aus den „Überbetrieblichen“ nach einem Praktikum eine Lehre in einem Unternehmen erhalten.

Beschlossen wird morgen übrigens auch ein weiteres Startup-Paket. Dabei soll ein neuer Topf für staatlich gefördertes Risikokapital aufgesetzt werden. Zudem können sich künftig mehrere Startup-Unternehmen, die sich einzeln einen Lehrling nicht leisten können, nun gemeinsam einen Lehrling beschäftigen. Finanziert wird die Lehre für Startups von der dahinterstehenden Institution, einem sogenannten Accelerator.