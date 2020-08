Neuerliche Schlappe für Bank Austria im Streit mit BKS Bank

Der Rekurs gegen diese Entscheidung wurde am 12. August ebenfalls abgewiesen, in dem 64 Seiten umfassenden Urteil wurde die Entscheidung des Erstgerichts bestätigt. Allerdings ist eine Revision beim Obersten Gerichtshof möglich. Ob die Bank Austria den OGH anruft, war am Freitag noch offen.

Die Bank Austria hat in sämtlichen bisher angestrengten Verfahren gegen die 3-Banken gerichtliche Niederlagen erlitten, das hat sie bisher aber nicht davon abgehalten, weiterzumachen. Die Bank Austria ist bei der Oberbank, der BTV und der BKS der jeweils größte Aktionär.

Aufgrund des bestehenden Syndikats zwischen den 3-Banken, die untereinander aneinander beteiligt sind, sowie der Generali-3-Banken-Holding (G3BH) hat sie jedoch keinen kontrollierenden Einfluss auf die Gruppe.