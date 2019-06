Neuer Rekord: Österreicher kaufen um 8,1 Milliarden Euro im Internet ein

Zweistellige Prozentwachstumsraten bei den Käuferzahlen verzeichnen 2019 die Warengruppen Lebensmittel/ Getränke und Möbel/Deko, aber die Warengruppe Bekleidung/ Textilien führt mit knapp drei Millionen Käufer weiterhin das Ranking der meistgekauften Waren im Distanzhandel an. „Interessant ist, dass die Retourquoten erstmals wieder sinken, was insbesondere das Modesegment betrifft“, heißt es in der Studie

So kauften die Österreicher um Studien-Zeitraum um rund 1,9 Milliarden Euro Bekleidung und Textilien im Online-Handel ein, um 1,2 Milliarden Euro Elektrogeräte und um 600.000 Euro Bücher und Schreibwaren.