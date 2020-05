Neuer Rekord beim Energieverbrauch

Den Rekordwert erklärt der Experte vor allem mit dem kalten Winter. „Wie sich zeigt, ist der Gebäudebestand in Österreich nach wie vor extrem Temperatur-sensitiv, was in diesem Ausmaß nicht sein müsste“, sagt Schleicher. Die Regierung müsse endlich mit einer echten Dämmungsoffensive starten, um Energie sparen zu können. Ungelöst sei außerdem die Verkehrsproblematik, das steigende Verkehrsaufkommen trage wesentlich zur schlechten Energiebilanz bei. Schleicher verlangt umfassende Maßnahmen, die sozial abgefedert werden müssen und ein breiteres Angebot im öffentlichen Verkehr.



Umweltminister Niki Berlakovich ortet insbesondere in den „Problembereichen“ Verkehr und Industrie Handlungsbedarf, Österreich müsse aber generell mehr tun, um insgesamt weniger Energie zu verbrauchen. Bei den Erneuerbaren sei man am richtigen Weg.