Neuer Online-Gehaltsrechner wird zum Renner

Der Gehaltsrechner funktioniert so: Man gibt in vier Schritten persönliche Daten wie Alter, Ausbildungsgrad, Branche etc. ein - und bekommt am Ende das Brutto-Median-Einkommen ausgewiesen (50 Prozent verdienen mehr und 50 Prozent verdienen weniger). Außerdem wird angezeigt, um wie viel Frauen prozentuell für die genannte Tätigkeit durchschnittlich weniger bekommen als Männer.



Der Online-Gehaltsrechner wurde mit umfangreichem Datenmaterial von der Statistik Austria gefüttert. Daher seien die Zahlen "wirklichkeitsnah", erläuterte Generaldirektor Konrad Pesendorfer. Die ausgeworfenen Einkommenshöhen basieren auf den Lohnsteuerdaten aller Lohnsteuerzahler (2009). Alle zwei Jahre werden die Daten erneuert.

Wichtiges Detail: Bei der Frage, wie lange man in einem Betrieb beschäftigt ist, muss man etwaige Karenzzeiten berücksichtigen. Wer vor sieben Jahren zu arbeiten begonnen hat und dazwischen zwei Jahre daheim war, darf nur fünf Jahre eingeben.