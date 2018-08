Neuer Lehrberuf bei der Post "inhaltsleer"

Der von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck am Dienstag angekündigte neue Lehrberuf "Nah- und Distributionslogistiker" bei der österreichischen Post sorgt bei der Gewerkschaft für Unverständnis. "Hier wurde für eine einzige Firma ein Lehrberuf mit völliger Inhaltsleere aus dem Boden gestampft", kritisiert vida-Gewerkschafter Karl Delfs.

Die Post will kommendes Jahr insgesamt 100 Lehrlinge einstellen und sie zum Nahlogistiker ausbilden. Was genau die Inhalte für die dreijährige Ausbildung sein sollen ist noch nicht genau definiert. Laut Delfs würden die Lehrlinge zwar lernen, wie man Sendungen und Pakete zustellt, damit erschöpfe sich die Ausbildung aber dann auch schon, da in diesem Beruf kaum kaufmännische oder administrative Tätigkeiten vorhanden sind. Zudem sollen die Lehrlinge zwar mit Zustellfahrzeugen fahren, "für den Führerschein müssen sie aber selbst aufkommen." Der Gewerkschafter vermutet, dass die Post mit der Lehrlingsoffensive nur Personallücken stopfen möchte.