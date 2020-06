Neuer IHS-Chef: Länger arbeiten

Seine Professur in St. Gallen wird Keuschnigg auf zwei Tage pro Woche reduzieren. In Wien will er sich unter anderem dafür einsetzen, dass die langfristige Finanzierung des IHS sicherer wird als zuletzt. Der derzeitige IHS-Stammsitz in Wien 6 ist derart in die Jahre gekommen, dass das Institut bald übersiedeln muss. Im Auge hat Heinrich Neisser, Vorsitzender des IHS-Kuratoriums, ein Gebäude, das bisher vom Finanzministerium genutzt wurde.