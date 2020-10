Neuer Fonds finanziert Unternehmens-Nachfolger

Sieben Jahre ist in der Regel die Dauer, in der eine Übernahme finanziert wird. „Nach sieben Jahren muss sich ein Unternehmen refinanziert und das Fremdkapital zurückgezahlt haben“, sagt Pelikan. Nach sieben Jahren verkauft der Fonds die Gesellschaftsanteile an den Übernehmer. „Denn es ist kein Ziel von uns, hier eine Beteiligungsholding aufzubauen“, sagt der Manager, der direkt an RBI-Vorstand Peter Lennkh und RBI-Vorstandschef Johann Strobl berichtet.

Seit März hat sich der Fonds bereits 48 Betriebe angeschaut, in 26 Fällen steht man in Verhandlungen. „Ich sitze bei den Handwerkern am Tisch. Das ist sehr erfrischend. Die kommen von der Baustelle und besprechen mit mir dann die Transaktion“, sagt Pelikan. „Die meisten Betriebe machen ein grundehrliches Geschäft und sind erfolgreich.“