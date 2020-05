Der Asiaten Hunger nach Tierischem

Der Wilhelminenberg zu Wien. Wo heute das Wilhelminenspital steht, grasten vor 100 Jahre Kühe, daneben gab es Äcker. Traditionelle Landwirtschaft eben, erinnert sich der 101-jährige Robert Hacker in der Ö1-Sendung „Journal Panorama“ (13. 1. 2014). Die Weidehaltung ist verschwunden, so wie fast alle Augenzeugen dieser traditionellen Wirtschaftsweise im frühen 20. Jahrhundert. „In der Sandleitengasse gab es damals ein Kinderheim, das waren Baracken, da haben wir Kinder etwas zu essen bekommen.“

Der Hunger, den der Straßenbahnersohn aus Wien-Ottakring als quälend empfand, ist heute in Österreich kein Thema mehr. Es gibt Fleisch im Überfluss, rund 60 Kilogramm werden pro Einwohner und Jahr verzehrt, 12 Kilo davon macht das Rindfleisch aus. Das ist zwar mehr als im EU-Durchschnitt, europaweit stagniert der Fleischkonsum aber auf hohem Niveau.

Die Fleischproduktion wird von Schwellenländern wie China, Indien und Brasilien beflügelt. Sie essen zwar zum Teil noch deutlich weniger als wir – die Chinesen aktuell nur 3,4 Kilo Rindfleisch – bei vielen Tiergruppen sind sie aber auf der Überholspur. Die Südafrikaner etwa essen 12,6 Kilo Beef pro Kopf und Jahr. Um diese steigende Nachfrage zu befriedigen, werden Bauern bis 2050 an die 470 Millionen Tonnen Fleisch erzeugen müssen, statt wie heute 300 Millionen. Das steht im Fleisch-Atlas, herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung und vom Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND) in Berlin. In keinem anderen Land der Welt wird demnach insgesamt so viel Fleisch produziert und gegessen wie in China. Dort ist vor allem Schweinefleisch beliebt, 29 Kilo pro Kopf und Jahr sind eine eindrucksvolle Leistung. Chemnitz: „Die Böll-Stiftung hat Büros in China und Indien, auch dort gibt es Bevölkerungsgruppen, die sagen, nach all den Nahrungsmittels-Skandalen der jüngsten Vergangenheit wollen wir diese industriell produzierten Lebensmittel nicht“, sagt Christine Chemnitz, Agrarexpertin der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Am asiatischen Fleischboom ändert dieser Minitrend nichts. Eine Entwicklung mit unangenehmen Folgen für das Klima.