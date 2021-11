Neuer Autobauer sorgt für den größten Börsegang des Jahres

Erst ein paar tausend Autos verkauft, eine knappe Milliarde Dollar Verlust im Halbjahr eingefahren – und dennoch ungefähr gleich viel wert wie Daimler. Der US-Elektroautobauer Rivian debütierte am Mittwoch an der US-Börse Nasdaq und gemessen am Ausgabepreis zum Start des öffentlichen Handels der Aktie ist das Unternehmen rund 68 Milliarden Dollar wert. Das ist der fünftgrößte Börsegang aller Zeiten in den USA (nach Alibaba, Facebook, Uber, AT&S).