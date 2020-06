Neue Tarife kurbeln Geschäft der Post an

Trotz der elektronischen Konkurrenz und trotz der völligen Liberalisierung der Briefpost seit Anfang 2011 bleibt der Briefsektor die Cashcow der Post. Bei einem Umsatz von 1,35 Milliarden Euro fuhr die Sparte ein Betriebsergebnis (Ebit) von fast 296 Millionen Euro ein. Die Paket- und Logistiksparte brachte es bei 846,5 Millionen Euro Umsatz im Vergleich dazu auf "nur" 13,8 Millionen Betriebsergebnis.

In Summe fuhr die Post um 4,6 Prozent mehr Gewinn ein, was sowohl die Mitarbeiter als auch die Aktionäre freut: Jeder der rund 19.900 österreichischen Postler bekommt eine vom Betriebsergebnis abhängige Erfolgsprämie von rund 750 Euro. Die Aktionäre sollen nach 1,6 Euro im vergangenen Jahr nun eine Dividende von 1,7 Euro je Aktie bekommen. Im Paket-Bereich hat die Post ihre Auslandsbeteiligungen bereinigt: Die verlustbringende niederländische und die belgische Tochter des Speziallogistik-Unternehmens trans-o-flex wurden in der Nacht auf Donnerstag an die niederländische Post verkauft. Über den Verkaufspreis für die Töchter – die mit 250 Mitarbeitern rund 50 Millionen Euro jährlich umsetzen – schwieg sich Post-Chef Pölzl aus. Die deutsche trans-o-flex, die vor allem im Paketgeschäft zwischen Businesskunden tätig ist, macht inzwischen wieder leichte Gewinne. Der Personalabbau – im Vorjahr ging die Zahl der Postler um gut 800 zurück – wird laut Pölzl auch in den nächsten Jahren in ähnlicher Größenordnung weitergehen.