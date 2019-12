Neue Regierung startet mit Budgetüberschuss und weniger Schulden

Die neueste Prognose des Fiskalrates enthält für die neue Bundesregierung gute Nachrichten. „Wir erwarten Budgetüberschüsse in den Jahren 2019 und 2020, wenn auch die budgetwirksamen Beschlüsse des Nationalrats seit Sommer 2019 den Spielraum einschränken“, so Gottfried Haber, Präsident des Fiskalrates.

Der Fiskalrat prognostiziert Überschüsse von plus 0,6% des BIP im Jahr 2019 und plus 0,4% des BIP für 2020. Der strukturelle Budgetsaldo ist in beiden Jahren somit ausgeglichen und erfüllt das mittelfristige Budgetziel, heißt es.