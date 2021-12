Neue Regeln sollen für mehr Börsengänge in Großbritannien sorgen

Großbritannien will mit neuen Regeln für Börsennotierungen die Attraktivität des Finanzzentrums London erhöhen. Die neuen Vorschriften sollen die britische Hauptstadt als internationalen Börsenstandort im globalen Wettbewerb stärken und dazu beitragen, dass künftig mehr Unternehmen dort den Sprung aufs Parkett wagen. Die Regeln treten an diesem Freitag in Kraft, wie die britische Finanzaufsicht FCA am Donnerstag mitteilte.

"Wir müssen handeln, um die Bedürfnisse eines sich entwickelnden Marktplatzes zu erfüllen", sagte FCA-Direktorin Clare Cole. Mit den geänderten Regularien reagiert das Vereinigte Königreich auch auf den intensiveren Standortwettbewerb mit der EU nach dem Brexit.