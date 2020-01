Neue Post-Bank heißt "bank99" - Start am 1. April

Die Österreichische Post hat heute Details zu ihrem Bankangebot genannt, das am 1. April im Teilbetrieb starten wird. Der Name des Institutes lautet " bank99", es soll für 99 Prozent der Österreicher digital und über Filialen zur Verfügung stehen.

"Werden tendenziell Standorte vieler Banken ausgedünnt, leistet die Post mit ihren knapp 1.800 bestehenden Geschäftsstellen auch zukünftig einen Beitrag zur 'Bank-Nahversorgung' im Land und bietet damit ein einzigartiges und flächendeckendes Netz in ganz Österreich", teilte das börsenotierte, teilstaatliche Unternehmen heute in einer Aussendung mit.Zuerst startet das Service in den eigenbetriebenen Filialen, die Post-Partner sollen am 4. Mai folgen. Das Angebot umfasse Dienstleistungen und Produkte rund um Girokonten, Zahlungsverkehr, Kreditkarten, Debitkarten und Sparprodukte. Post-Chef Georg Pölzl verspricht: "Wir werden die besten Öffnungszeiten der Branche haben." Insbesondere die ländlichen Regionen mit ausgedünnter Infrastruktur sollen profitieren.