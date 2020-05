Neue ÖBB-Strategie: Weniger Personal, mehr Geld

Die ÖBB verschärfen ihren Sanierungskurs. Um bis 2013 zumindest ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen, will Bahn-Chef Christian Kern vor allem bei der schwer angeschlagenen Güterverkehrstochter Rail Cargo Austria ( RCA) sparen. Die RCA wird sich im Speditionsgeschäft voll auf die Bahn-Aktivitäten konzentrieren, die Bereiche Luft- und Seefracht werden aufgegeben. Aus Märkten wie Skandinavien, der Ukraine, den GUS-Staaten und Spanien werde sich die RCA. Das sagte Kern am Donnerstag im Klub der Wirtschaftspublizisten.



Der gesamte Stückgutverkehr und der Bereich Bahn-Express mit rund 1000 Mitarbeitern könnte in eine eigene Gesellschaft ausgelagert werden. Im Gegenzug will die Bahn in Südosteuropa weiter wachsen.



Gemeinsam mit internationalen Partnern wollen die ÖBB einen Billiganbieter im Güterverkehr aufbauen, der mittelfristig 800 Millionen Euro Umsatz jährlich einfahren könnte. In Ungarn, wo derzeit die schwer defizitäre Tochter Rail Cargo Hungaria zum Teil über massiven Personalabbau saniert wird, verhandelt die Bahn über einen neuen Kooperationsvertrag mit der staatlichen MAV, mit dessen Hilfe die Kosten weiter gesenkt werden sollen.