Neue Drohnen: "Luftangriff" aus Oberösterreich

Bei der Ausspähung von Unternehmen wird zwischen Industrie- (durch Mitbewerber) und Wirtschaftsspionage (von ausländischen, staatlich gelenkten Nachrichtendiensten) unterschieden.

Eine kürzlich vom Beratungsunternehmen Corporate Trust veröffentlichte Studie kommt zu dem Schluss, dass jedes zweite österreichische Unternehmen in den vergangenen beiden Jahren Opfer von Spionage war. Die meisten Bespitzelungen finden demnach in der Automobil-, Luftfahrzeug-, Schiffs- und Maschinenbaubranche statt. Knapp ein Fünftel der Fälle entfallen auf diese Bereiche. Den jährlich entstehenden Schaden für die österreichische Wirtschaft schätzt Corporate Trust auf bis zu 1,6 Milliarden Euro.

Für realistisch hält diese Größenordnung Burkhard Neumayer, Geschäftsführer von Risma Management. Das Unternehmen bietet Schulungen zur Spionageabwehr an. Die Methoden, um an Informationen zu kommen, sind vielfältig. „Es gibt hier eine unendliche Kreativität“, sagt Neumayer. Der überwiegende Teil der Spionageaktivitäten geschehe über IT-Einrichtungen. „Die präventivste aller Maßnahmen ist daher die IT-Sicherheit. Dann kommen Schulungen und Verhaltensanweisungen für Mitarbeiter.“ Präparierte Kugelschreiber und Krawattennadeln mit Kameras oder Wanzen kommen bei zwischenmenschlichen Ausspähungsversuchen und in Produktionsstätten zum Einsatz. Was an Szenen aus einem Agentenfilm erinnert, sei gelebte Praxis, sagt der Experte.