Neue Chefs bei der Westbahn, Erich Forster geht in Pension

Posch war nach seinem Studium der Raumplanung an der TU Wien ab 1997 in verschiedenen Funktionen im ÖBB-Konzern tätig und ist seit 2013 bei der Westbahn an Board. Kazalek hat Betriebswirtschaft an der WU Wien sowie in den USA studiert. Seine Berufslaufbahn startete er 2002 in der Automobilindustrie als Trainee und Projektcontroller bei BMW in München. Seit der Gründungsphase im Jahr 2009 ist er Chief Financial Officer bei der Westbahn. Zusätzlich dazu ist er seit Oktober 2019 auch einer der Geschäftsführer der Frachtbahn Traktion GmbH.