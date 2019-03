Neue Aktie: Im Kurs-Lyft an die Börse

Der US-Mitfahrdienst Lyft hat bei seiner Fahrt an die US-Technologiebörse in den letzten Etappen so richtig Gas gegeben. Weil die angebotenen Aktien des kleinen Uber-Konkurrenten vor dem Start an der Börse heiß begehrt waren, hat Lyft die Preisspanne für die Papiere am Mittwoch kurzerhand von ursprünglich 62 bis 68 US-Dollar auf 70 bis 72 Dollar je Stück angehoben. Am Donnerstag wurde der Ausgabepreis dann mit 72 Dollar je Aktie und damit am oberen Ende der Bandbreite festgelegt.

24 Milliarden Dollar wert

Das Unternehmen, das noch nie schwarze Zahlen geschrieben hat, erreichte damit eine Marktbewertung von gut 24 Milliarden Dollar – deutlich mehr, als erwartet worden war. Durch die Ausgabe von Aktien nimmt Lyft rund 2,3 Milliarden Dollar ein.