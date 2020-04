Nespresso: Hoffen auf den Kaffee-Tratsch

In Österreich wird jedenfalls jetzt die Wiedereröffnung vorbereitet. Dazu gehört, dass sich nur ein Kunde pro 20 in der Filiale aufhalten darf. Ein Mitarbeiter am Eingang, von Piccinini elegant „Welcome-Manager“ genannt, wird das kontrollieren. Zur Sicherheit gehören auch Desinfektion und Plexigläser. Und natürlich ein verpflichtender Mund-Nasen-Schutz. Für die Mitarbeiter gibt es sogar eigene Nespresso-Masken.

Überraschung

Auf das Verkosten der einen oder anderen Kaffeesorte muss die Kundschaft allerdings noch warten. Die ist aus Sicherheitsgründen noch eine Zeit lang nicht möglich. „Aber es wird eine Überraschung geben“, so Piccinini.

Zum Beginn der Corona-Krise habe es an den internationalen Kaffeemärkten regelrechte Panikkäufe gegeben. Als Konsequenz hat Nespresso ein paar Sorten aus dem Programm genommen. In den Lieferketten habe es keine Probleme gegeben, mit Ausnahme eines Maschinenmodells, weil eine Fabrik in Italien geschlossen ist.

Tourismus

„Die große Frage wird sein, wie sich der Bereich out of home entwickeln wird“, meint der Nespresso-Österreich-Chef. Zu diesem Bereich zählt der Tourismus, also Hotels, in denen Nespresso-Maschinen stehen, aber auch entsprechende Geräte in Kaffeeküchen oder auf Büroschreibtischen. Bei Nespresso macht dieser Bereich etwa zehn Prozent vom Umsatz aus.