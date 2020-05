Nervenkrieg um Griechen-Milliarden

Die Forderungen der Troika (aus EU-Kommission, EZB und Internationalem Währungsfonds) sind hart. Dazu zählt, dass auch im Privatsektor die Löhne um bis zu 25 Prozent gesenkt werden müssen (durch die Streichung des 13. und 14. Gehalts). Der Hintergrund: Nicht nur im aufgeblähten Staatsapparat, sondern auch in der Privatwirtschaft wurden in den vergangenen Jahren die Löhne viel rascher erhöht, als es die Produktivität eigentlich zugelassen hätte. Leben auf Pump wurde in so gut wie allen Bereichen zur Devise. Die Wettbewerbsfähigkeit Griechenlands kam dabei unter die Räder.

5 vor 12 bleiben den Parteichefs, die die Regierung Papademos unterstützen, jetzt nur zwei Wege: Entweder sie verweigern die geforderten Reformen und Einsparungen und lassen sehenden Auges eine Pleite des Landes zu. Oder sie stimmen zähneknirschend zu und riskieren, bei der Wahl im April, dafür abgestraft zu werden. Die Gewerkschaften haben für Dienstag bereits wieder einen 24-stündigen Streik angesetzt und wollen Lohnkürzungen abwehren.

Weniger Beamte, geringerer Lohn

Griechenland hat schon viel getan, um dem Schuldendesaster zu entkommen. Viele Steuern wie die Mehrwertsteuer wurden angehoben, Steuerbefreiungen reduziert. Steuerhinterziehern wurde der Kampf angesagt. Löhne, Zulagen und Renten von Beamten wurden gekürzt, die Zahl der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst reduziert. Doch das reichte nicht. Die jüngsten Eurostat-Zahlen zeigen, dass die Staatsverschuldung im dritten Quartal von 154,7 auf 159,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gestiegen ist.

Nun fordern die Geldgeber unter anderem, dass bis 2015 insgesamt 150.000 Staatsbedienstete abgebaut werden. Und dass im Privatsektor der Mindestlohn von rund 750 auf 600 Euro gekürzt wird.