Neos: Senkung der Lohnnebenkosten schafft Spielraum für Verhandler

Die Metaller-Lohnrunde startet am Montag unter denkbar schwierigen Rahmenbedingungen. Die zugrundeliegende Inflation ist mit 9,6 Prozent auf dem höchsten Stand seit 1974. Der Abstand bei der Inflation zwischen Österreich und dem Euroraum von zuletzt 2,2 Prozentpunkten ist so hoch wie noch nie und stellt eine besondere Herausforderung für eine kleine, offene Volkswirtschaft dar. Gleichzeitg geht es der heimischen Industrie so schlecht wie schon lange nicht - etwa deshalb, weil Deutschland in der Rezession steckt. In Summe ist die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Österreich in Gefahr.

Die Politik müsse also helfend einfgreifen, sagen die Neos. Eine reale Steigerung der Nettolöhne erfordert aktuell einen Abschluss von zumindest zehn Prozent. Das werde auch die Preise im Jahr 2024 treiben, sagt Lukas Sustala, politischer Direktor der Neos, zum KURIER.