Loacker: "Alle müssen sparen, nur die Kammern schwimmen im Geld"

Mit neuen Zahlen aus Rechnungsabschlüssen und einer Anfragebeantwortung durch Wirtschaftsminister Martin Kocher ausgestattet, rechnet Loacker vor, wie sehr Arbeiter- und Wirtschaftskammer von den Lohnsteigerungen in Folge der Rekordinflation profitiert haben.

Österreich Wirtschaftsleistung schrumpfe schon das zweite Jahr in Folge, die kommende Regierung stehe vor enormen Budgetproblemen, 2025 drohe gar ein Defizitverfahren der EU gegen Österreich. Aber, empört sich Loacker im Gespräch mit dem KURIER: „Alle müssen sparen, nur die Kammern schwimmen im Geld.“

Das kommt so: Aus den Beiträgen der unselbstständig Beschäftigten in Österreich generierte die Arbeiterkammer im Jahr 2023 Einnahmen in Höhe von 608 Millionen Euro (2022: 565,5 Mio.). Dazu kommen laut Loacker die offiziell ausgewiesenen Rücklagen der AK von 305 Millionen Euro.

Zumutbarer Sparbeitrag

Loacker: „An den Geldsegen hat man sich offenbar gewöhnt, sparen und entlasten mögen bitte die anderen. Würde man den AK-Beitrag von 0,5 auf 0,4 Prozent absenken, käme die AK 2025 in etwa auf das Einnahmenniveau von 2020.“ Loacker hält dies für einen „zumutbaren Sparbeitrag“.

Sein Parteikollege, der prominente Salzburger Gastronom Sepp Schellhorn, hat sich parallel zu Loacker die Wirtschaftskammer vorgeknöpft.

Auch auf der Arbeitgeberseite wird ein Teil der gesamten Kammerumlagen lohnabhängig und unabhängig von der Ertragssituation des jeweiligen Mitgliedsbetriebes eingehoben – über die Kammerumlage II. Steigen also Löhne und Beschäftigung, muss der Betrieb mehr an seine gesetzliche Interessensvertretung abliefern.