Negatives Quartalsergebnis bei Commerzbank

Die Verwerfungen der Coronapandemie haben die deutsche Commerzbank zum Jahresauftakt in die roten Zahlen gedrückt. Trotz guter Geschäfte vor allem mit Privat- und Unternehmerkunden stand zum Ende des ersten Quartals unter dem Strich ein Minus von 295 Mio. Euro in den Büchern, wie der MDax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte das Geldhaus 122 Mio. Euro Überschuss ausgewiesen.

Vor allem die Furcht vor vielen Kreditausfällen drückte das Ergebnis: Die Bank vervierfachte ihre Risikovorsorge von 78 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 326 Mio. Euro. Im Gesamtjahr 2020 erwartet die Bank eine Risikovorsorge von 1,0 bis 1,4 Mrd. Euro - nach 620 Mio. Euro im vergangenen Jahr.

Optimistischer Ausblick

"Dank der sehr weitreichenden Maßnahmen der Bundesregierung rechnen wir damit, dass deutsche Unternehmen, die einen Großteil unseres Geschäfts ausmachen, vergleichsweise gut durch die Krise kommen werden", erklärte Finanzchefin Bettina Orlopp. "Wir haben ein gesundes Kreditbuch und der Anteil gefährdeter Kredite liegt seit Jahren unter dem deutschen und europäischen Durchschnitt. So können wir auch weitere Auswirkungen der Pandemie abfedern."

Konzernchef Martin Zielke betonte die "komfortable Kapitalsituation" der Bank. Finanzinstitute profitieren zusätzlich von vorübergehenden Lockerungen der Anforderungen durch die Regulierer in der aktuellen Krise. Ende März lag die Kernkapitalquote der Commerzbank bei 13,2 Prozent. Kernkapital gilt als Puffer für Krisenzeiten.