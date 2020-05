Neckermann-Verkauf geht in die Zielgerade

Im Insolvenzverfahren der Grazer Neckermann Versand Österreich AG (300 Mitarbeiter) dürften in Kürze die Würfel fallen. Für Donnerstagnachmittag hat Insolvenzverwalter Norbert Scherbaum eine Gläubigerausschusssitzung am Landesgericht Graz anberaumt. Das bestätigen Gerhard Weinhofer von Gläubigerschutzverband Creditreform und Franz Blantz vom Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) dem KURIER.

„Es ist ein verbessertes Angebot bis Donnerstag avisiert, die Gläubigerausschusssitzung am Donnerstag ist aber noch mit einem Fragezeichen versehen“, sagt Blantz. „Es geht darum, dass ein konkreter Interessent sein verbindliches Angebot so adaptiert, wie es der Insolvenzverwalter vorgegeben hat, damit es für den Abschluss des Sanierungsplans tauglich ist.“ Der Insolvenzexperte meint, dass es sich beim Interessenten um „einen ausländischen strategischen Partner“ handelt. Dem Vernehmen nach dürfte dieser Erfahrung im Online-Handel haben. Trifft das Übernahmeanbot zeitgerecht ein, will der Gläubigerausschuss es auf seine Angemessenheit prüfen. Am Freitag will der AKV dann die Gläubiger darüber informieren. Denn läuft es zeitlich nach Plan, soll am 26. November über den Sanierungsplan abgestimmt werden. Sollte es am Donnerstag mit dem verbesserten Angebot wider Erwarten nicht klappen, soll es am Montag einen Ersatztermin für den Gläubigerausschuss geben.