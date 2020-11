NBG Fiber: Wenn die Glasfaser aus dem Waldviertel kommt

Gegründet hat Glasfaser-Pionier Karl Bauer die Holding vor 25 Jahren. „Ich habe immer daran geglaubt, dass ich mit Fiberoptik auf das richtige Pferd setze“, sagt er zum KURIER.

In der NBG Holding sind eine Reihe von Unternehmen zusammengefasst, die sich unter anderem mit Glasfasersensorik und einem Halbfertigprodukt (bei dem die Glasfaser in Stahlröhrchen eingebaut wird) beschäftigen. Die Produkte kommen bei Hochspannungsleitungen, Unterwasserkabel und bei Öl- und Gasbohrlöchern zum Einsatz. Die Kunden sind die Großen der Branche. Etwa der US-Baugigant Schlumberger in Houston, Hexatronics und Sterlite in Indien. Die Glasfaser-Rohlinge, die künftig in Gmünd produziert werden, bestehen aus einem Kernglas (Core), das mit einem Mantelglas (Cladding) umschlossen wird. „Das führt zur Totalreflexion, um so das Licht um die Kurve zu bringen. Wenn Licht an die Grenzregion von Kern- und Mantelglas trifft, wird es wieder in den Kern zurückreflektiert“, erklärt Bauer.