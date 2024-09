Ausgang der Nationalratswahl lässt die Börsianer kalt

Der Ausgang der Nationalratswahl am gestrigen Sonntag beeindruckt die Investoren scheinbar wenig. Dass die FPÖ mit einem Erdrutschsieg zum ersten Mal stärkste Kraft im Land wird, hatte sich bereits seit Längerem in Umfragen angedeutet.

Darüber hinaus bleibt nach aktuellem Stand eine von den Freiheitlichen angeführte Regierung trotz des Wahlsiegs unwahrscheinlich, da die möglichen Koalitionspartner eine Zusammenarbeit mit Parteichef Herbert Kickl ausgeschlossen haben. So kann sich auch die zweitplatzierte ÖVP Hoffnungen machen, weiterhin den Kanzler zu stellen.

Die Wiener Börse startete am Montag mit kleinen Gewinnen in den letzten Handelstag des Monats. Der ATX gewann in den ersten Handelsminuten 0,08 Prozent auf 3.651 Punkte, rutsche bis 10 Uhr aber wieder leicht ins Minus.