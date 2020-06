Nationalbank überweist Bund 350 Millionen

Gute Nachricht für Finanzministerin Maria Fekter: Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) überweist für das abgelaufene Geschäftsjahr 350 Mio. Euro Steuer und Ergebnisanteil (von gesamt 377 Mio. Euro) an den Bund. Das ist die höchste Summe seit 2005 und um 118 Mio. Euro mehr als für 2011. „Trotz sinkender Zinsen wurde bei der Nationalbank mehr Geld veranlagt“, sagt OeNB-Präsident Claus Raidl.

Gleichzeitig wurden die Risikovorsorgen um weitere 600 Mio. Euro auf 6,1 Mrd. Euro aufgestockt. „Man weiß nie, was passiert“, so Raidl. Die Nationalbank will damit Kursschwankungen bei Gold, Fremdwährungen, Zinsen und Wertpapieren vorbeugen. OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny sieht zwar Zeichen der Beruhigung auf den Finanzmärkten, aber weiterhin auch Herausforderungen. In Österreich selbst müssten daher die Banken weiter Kernkapital aufbauen, um im Krisenfall besser gerüstet zu sein. Und an die Politik appelliert er, im Wahljahr den Sparkurs nicht zu verlassen.

Apropos Gold: Der Bestand liegt stabil bei 280 Mio. Tonnen. 80 Prozent lagern in Großbritannien, drei Prozent in der Schweiz und 17 Prozent im Inland. „Alles nach Österreich zu holen, halte ich für nicht sinnvoll“, erteilt Raidl entsprechenden Wünschen einiger Politiker eine Absage. Denn weder gebe es hier zu Lande entsprechende Lagerkapazitäten noch sei Wien ein Goldhandelsplatz.

In der Causa Hypo Alpe Adria, die seitens der EU von der Schließung bedroht ist, hofft Nowotny auf eine Lösung, die den Ansprüchen der Kommission entspricht und die Belastungen für die Steuerzahler möglichst gering hält. Bis Ende Mai müsse ein Zeitplan stehen. Zu den Immobiliendeals in Singapur von RBI-Boss Herbert Stepic wollte er sich nicht näher äußern.