Nationalbank speckt Luxus-Pensionen ab

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) reagiert auf die Kritik des Rechnunghofs. Bei allzu großzügigen Pensionsrechten in Altverträgen soll es Einschnitte geben: Darauf einigten sich OeNB-Spitze und Betriebsrat am Freitag. Betroffen wären 550 aktive Mitarbeiter, die nach altem Dienstrecht angestellt sind. Wer einen Vertrag aus der Zeit vor 1993 hat, kann nach 35 Dienstjahren schon mit 55 in Pension gehen. Ab 2015 sollen die Schwellen schrittweise steigen, bis 62 Jahre erreicht sind – in Einzelfallen hieße das, bis zu 6,5 Jahre länger arbeiten. Wer früher geht, nimmt Abschläge in Kauf.

Die Luxuspensionen der Nationalbank stehen seit gut 20 Jahren im Kreuzfeuer der Kritik. Seit 1998 gelten für neue Mitarbeiter Regeln wie für „normale“ ASVG-Pensionisten, abgesehen von einer beitragsorientierten Pensionskasse. Künftig sollen auch OeNB-Mitarbeiter mit Altverträgen (höhere) Pensionsbeiträge leisten: Diese steigen jedes Jahr um 2 Prozent, bis ASVG-Niveau erreicht ist. Das „Sterbequartal“ – eine Zusatzzahlung, wenn Angehörige ableben – entfällt.