Nationalbank: Risikopolster deutlich erhöht

Die heimische Nationalbank zieht sich wärmer an: Die Vorsorgen gegen mögliche Finanzrisiken wurden im Vorjahr um 400 Millionen auf insgesamt 7,2 Milliarden Euro massiv erhöht. Im Vorjahr waren die Vorsorgen nur um 300 Millionen gestiegen. Ob das ausreicht, um einen Komplettausfall von Staatsanleihen im Volumen von 5,9 Milliarden Euro zu verkraften, die die OeNB im Rahmen der Europäischen Zentralbank gekauft hat, will Notenbank-Gouverneur Ewald Nowotny nicht konkret sagen. Man sei mit dieser Vorsorge, so Vize-Gouverneur Wolfgang Duchatczek, "nicht unterdeckt, über Weltuntergangsszenarien will ich mich nicht verbreitern." Ebenfalls nicht konkret nennen wollten die Notenbanker am Donnerstag bei der Präsentation der Bilanz 2011 den Anteil griechischer Staatsanleihen in den Büchern der OeNB.