Nächster Rekord: Post transportierte im Vorjahr 184 Millionen Pakete

2022 geht das Ausbauprogramm der Post weiter: 23 Postbasen-Projekte sollen umgesetzt werden, des Weiteren nehmen die Erweiterungen der Logistikzentren in Allhaming sowie die dritte Ausbaustufe im Logistikzentrum in Kalsdorf ihren Betrieb auf. Im Frühjahr wird der Spatenstich für die Erweiterung des Paket-Logistikzentrums in Wien-Inzersdorf erfolgen.

Auch beim Personalstand wird die Post weiterwachsen: Schon seit 2019 hat der Logistikkonzern fast 550 zusätzliche Personen aufgenommen, nun folgt der nächste Wachstumsschritt, mit dem 1.500 zusätzliche Jobs geschaffen werden. Die Post spricht dabei auch gezielt über 50-Jährige und Langzeitarbeitslose an und setzt dazu auch auf Kooperationsprojekte, etwa mit dem AMS.