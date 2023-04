Nachwuchsmangel: Friseur Klipp hebt die Gehälter kräftig an

Die heimischen Friseure klagen über akuten Nachwuchsmangel. Binnen zehn Jahren ist die Zahl der Lehrlinge um die Hälfte auf nur noch 2.418 zurückgegangen. Hauptgründe dafür sind Geburtenrückgang, dadurch mehr Auswahlmöglichkeiten für die Jugendlichen, bessere Verdienstchancen in anderen Branchen und nicht zuletzt das Imageproblem der Lehre an sich.

Was die Entlohnung betrifft, prescht die heimische Friseurkette Klipp nun vor und erhöht die Gehälter für seine 1.300 Mitarbeitenden zum Teil kräftig. Wie Geschäftsführer Gottfried Kraft am Dienstag in einer Pressekonferenz mitteilte, wurden die Grundgehälter für alle Mitarbeiter, die länger als sechs Jahre im Betrieb sind, ab April um weitere 8 Prozent angehoben. Der Bruttomindestlohn steigt damit auf 2.150 Euro.