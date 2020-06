Nachhaltige Energie: Schweden an EU-Spitze

Die Schweden sind das Maß der Dinge, was die Nachhaltigkeit im Energiebereich angeht: 240 Regionen hat das Ökosoziale Forum für den "Energie-Europaradar" einem Nachhaltigkeits-Check unterzogen. Unter den Top 10 Regionen finden sich gleich sieben aus Schweden, Nummer eins ist Övre Norrland.

Finnland weist die zweitmeisten Regionen mit Top-Bewertung auf; dahinter folgen die baltischen Länder, Dänemark – und Österreich. " Österreich ist in Summe gut aufgestellt, denn alle Bundesländer sind unter den besten 50 Regionen", sagte Wirtschafts-Staatssekretär Harald Mahrer bei der Präsentation der Ergebnisse am Mittwoch in Brüssel. Vorarlberg (16.), Tirol (18.) und Salzburg (20.) liegen in den Top 20, das Burgenland, Kärnten und Wien noch in den Top 25.