Nach Telekom auch Zoff im OMV-Betriebsrat

Lindner, der mit OMV-Boss Rainer Seele das Du-Wort pflegt und jüngst im Aufsichtsrat eine Gehaltserhöhung für den Chef einforderte, dürfte mit Frauen im Job ein gröberes Problem haben. Er disqualifiziere sich immer wieder durch abschätzige Bemerkungen über Kolleginnen, hört man. Innerhalb der OMV kursiert, so ein Zufall, seit kurzem plötzlich ein Brief, den Asperger und der Gas-Kollege bereits 2017 an den damaligen OMV-Aufsichtratschef Peter Löscher geschrieben hatten, in Sorge um die Abwanderung von Vorständen.